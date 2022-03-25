Саудовская SALIC купит 35,4% сингапурской Olam Agri, владеющей активами в России

Сделка вывела саудитов на российский аграрный рынок, объяснили в Союзе экспортеров зерна

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Сингапурская Olam Group, которая в России владеет компанией "Русмолко" и Азовским зерновым терминалом, сообщила, что продает около 35,4% акций Olam Agri инвестиционной компании Саудовской Аравии по сельскому хозяйству и животноводству (SALIC, принадлежит государственному инвестфонду королевства).

Сумма сделки составляет $1,24 млрд.

Olam Group останется мажоритарным акционером Olam Agri с долей участия 64,6%.

В российском Союзе экспортеров зерна, членом которого является Olam, важность этой сделки объяснили тем, что она выводит SALIC на аграрный рынок России.

Как заявил через пресс-службу соучредитель и гендиректор Olam Group Санни Вергезе, партнерство с SALIC, стратегическим глобальным инвестором, позволит добиться еще большего роста бизнеса.

"Это очередной шаг на пути реорганизации Olam. Вместе с текущими планами по IPO это размещение акций Olam Agri приведет к увеличению стоимости для наших акционеров, установит базовую оценку для будущего IPO, а также скорректирует наш баланс и снизит нагрузку на уровне группы", - сказал он.

По словам гендиректора группы SALIC Сулеймана Альрумаиха, инвестиции SALIC в Olam Agri соответствуют ее стратегии и цели Саудовской Аравии в области продовольственной безопасности на период до 2030 года. ""Ключевой стратегической целью SALIC является содействие глобальной и внутренней продовольственной безопасности посредством долгосрочных стратегических инвестиций на местных и международных рынках, - сказал он. - Наше партнерство с Olam расширит международное присутствие SALIC и доступ к стратегическим товарам".

Финансовыми консультантами Olam Group в рамках сделки выступили Rothschild & Co Singapore Limited и Credit Suisse (Singapore) Limited, со стороны SALIC - Goldman Sachs Saudi Arabia. Сделка с SALIC предполагает оценку Olam Agri в $3,5 млрд.

Сделка позволит сократить задолженность и оздоровить структуру капитала Olam Group, отмечается в сообщении.

Компания "Русмолко" с активами в Пензенской области в 2021 году произвела 175 тысяч тонн молока, что на 34% больше, чем годом ранее. Как сообщала компания, основной рост произошел благодаря полному вводу в эксплуатацию крупнейшей в России фермы замкнутого цикла, где было произведено порядка 75 тысяч тонн молока.

На 1 января 2022 года общее поголовье крупного рогатого скота на трех молочных комплексах "Русмолко" составило 31,5 тысяч голов.

В рамках долгосрочной инвестиционной стратегии "Русмолко" параллельно развивает три направления бизнеса - молочное животноводство, растениеводство, семеноводство. Под управлением компании находится свыше 152 тысяч га земли, элеватор и зерносушильный комплекс.

Как заявил "Интерфаксу" председатель правления Союза экспортеров зерна Эудард Зернин, Olam - активный игрок российского аграрного рынка.

"Помимо молочного направления, группа занимается растениеводством и экспортом зерна, входит в наш Союз, - сказал он. - SALIC в последние годы активно искала инвестиционные возможности в российском агросекторе. Теперь, после покупки доли в Olam Agri, можно говорить, что саудиты вышли на наш рынок".

"Важность этого события для российского сельского хозяйства трудно переоценить, особенно в свете последних геополитических рисков", - подчеркнул Зернин.