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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:52

Фонд Mubadala приостановит инвестиции в Россию

Фонд Mubadala приостановит инвестиции в Россию
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Абу-Даби Mubadala решил воздержаться от новых инвестиций в Россию, сообщил на инвестиционной конференции в Дубае главный исполнительный директор и управляющий директор группы Mubadala Халдун Халиф Аль Мубарак. Его слова приводит Bloomberg.

"Очевидно, что в этих условиях мы должны приостановить инвестиции на этом рынке в России. (. . .) То, что происходит в этом кризисе между Россией и Украиной, - это издевательство с катастрофическими последствиями с точки зрения человеческих жизней и с точки зрения влияния на мировую экономику. Нет никаких сомнений в том, что этот кризис должен закончиться сейчас в интересах всего мира", - заявил Аль Мубарак.

Он уточнил, что Россия представляет менее 1% портфеля фонда Абу-Даби в размере $243 млрд.

По данным официального сайта фонда, инвестиционный портфель Mubadala в России насчитывает более 45 проектов в таких секторах, как инфраструктура, недвижимость, сырьевые товары, банковское дело и технологии. Среди стратегических партнеров Mubadala - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Mubadala Абу-Даби РФПИ Халдун Халиф Аль Мубарак Украина
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