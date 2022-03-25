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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay

Apple приостановила поддержку карт "Мир" в Apple Pay
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Компания Apple сообщила Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay, говорится в сообщении НСПК.

"С 24 марта загрузка новых карт "Мир" в сервис стала недоступна. Работа ранее загруженных карт будет остановлена Apple в течение ближайших нескольких дней", - отмечают в НСПК.

В начале марта Apple заявила об ограничении работы Apple Pay и других сервисов на территории России.

Ранее в России значительно вырос спрос на выпуск карт "Мир" в связи c прекращением работы платежных систем Visa и Mastercard на российском рынке. С 10 марта картами этих международных платежных систем, выпущенными в России, нельзя расплачиваться за границей и в иностранных онлайн-магазинах. С картами Visa и Mastercard также перестали работать сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Apple Pay Apple Мир НСПК
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