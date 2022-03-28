Акции Apple дешевеют на сообщениях о сокращении производства iPhone SE

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цена бумаг Apple Inc. дешевеет на 1,5% в ходе предварительных торгов в понедельник после сообщения Nikkei Asia о том, что компания планирует сократить производство бюджетных смартфонов модели iPhone SE на 20% во втором квартале.

Apple передала некоторым поставщикам информацию о планах сократить производство этих смартфонов на 2-3 млн единиц в апреле-июне, поскольку спрос на них оказался хуже ожиданий, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на информированные источники.

Негативными факторами для спроса стали высокая инфляция и события на Украине, говорится в статье Nikkei Asia.

Компания представила обновленную версию iPhone SE в начале марта. Цена смартфона начинается от $429, он может работать в сетях стандарта 5G и оснащен процессором A15 Bionic, который используется во флагманских смартфонах iPhone 13. Продажи телефона начались 18 марта.

Акции поставщиков Apple также дешевеют в понедельник. Цена бумаг Qorvo Inc. упала на 3,7%; Broadcom - на 0,4%, Qualcomm Inc. - на 0,8%, Skyworks Solutions - на 1,5%.