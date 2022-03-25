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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Санкции против ГПБ затруднят Petropavlovsk сбыт золота и обслуживание долга

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Включение Газпромбанка в санкционный список Великобритании, подразумевающее замораживание активов, затруднит Petropavlovsk сбыт золота и обслуживание долга, следует из сообщения золотодобытчика.

У Petropavlovsk и структур Газпромбанка достаточно тесные коммерческие и финансовые связи, в числе прочего банк выдал Petropavlovsk кредит на $200 млн и открыл его российским "дочкам" кредитные линии примерно на $86,7 млн. По условиям этих обязательств Газпромбанк выкупает 100% производимого Petropavlovsk золота.

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Включение Газпромбанка в санкционный список запрещает Petropavlovsk продажи золота этому банку, "а ограничения на покупку и продажу золота в России могут затруднить поиск альтернативного покупателя", отмечает золотодобытчик.

Petropavlovsk также отмечает, что должен в пятницу выплатить проценты по кредиту Газпромбанка на $560 тыс., но не может сделать этого из-за санкционных правил.

Компания совместно с консультантами сейчас в срочном порядке оценивает последствия включения Газпромбанка в санкционный список, заключает Petropavlovsk.

Головная компания группы - Petropavlovsk plc - зарегистрирована в Великобритании. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.

В начале марта стало известно, что ЮГК Константина Струкова заключила соглашение о продаже около 29% Petropavlovsk группе компаний "Регион" Сергея Сударикова. Это должно сделать "Регион" новым крупнейшим акционером Petropavlovsk.

Газпромбанк Petropavlovsk
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