Британия дала месяц новым санкционным банкам на сворачивание операций

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Британский регулятор в сфере применения санкций, Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) Министерства финансов, выдал стандартную 30-дневную лицензию на сворачивание операций новой порции российских банков, подпавших под ограничения.

Лицензия действует с 24 марта по 23 апреля. Она распространяется на все пять банков, включенных в санкционный список Великобритании 24 марта - Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, УБРиР и СМП банк.

Такую же месячную лицензию OFSI ранее выписывал другим банкам, которые подпали под санкции Великобритании (ВТБ - она истекает в это воскресенье, "Открытие", Совкомбанк и др.).