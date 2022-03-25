ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Все золото из золотовалютных резервов РФ находится в России - в хранилищах ЦБ, говорится в обновленном списке вопросов и ответов на сайте регулятора.

ЦБ опроверг информацию о вывозе им золота из России. "Это неправда. Все золото из наших золотовалютных резервов находится в хранилищах Банка России на территории нашей страны", - отметил регулятор.

Банк России признал, что способа избежать блокировки части резервов в долларах и евро не существует. "Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена", - пояснил ЦБ.

Золотовалютные резервы РФ

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что санкции лишили Россию доступа к $300 млрд своих резервов (почти половине из $640 млрд).

Ряд западных стран в конце февраля 2022 года ввели санкции на операции с российскими ЦБ и Минфином, ограничив возможность России пользоваться частью золотовалютных резервов. Накануне OFAC (подразделение Минфина США) пояснило, что сделки с золотом из резервов РФ подпадают под ранее принятые санкции.

Банк России также объяснил, почему не хранил золотовалютные резервы внутри страны. "Это инструмент, за счет которого центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок. Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны - это все равно, что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов. Так наша страна жила в 1992-1999 годах", - заявил регулятор.

ЦБ заявил, что с 2014 года учитывал в своей политике не только риски традиционного финансового кризиса, но и геополитические риски.

В период обычного финансового кризиса нужны резервы в валютах стран, с которыми Россия ведет активную торговлю и в которых номинированы долги компаний, банков и государства. Эти валюты - преимущественно доллары США и евро, пояснил ЦБ.

Чтобы противостоять геополитическому кризису, необходимы резервы, на которые не могут воздействовать санкции западных государств. "Поэтому Банк России за последние годы увеличил долю золота и китайского юаня почти до половины резервов", - отметил ЦБ.

"Эти типы кризисов требуют принципиально разной реакции, по-разному влияют на экономику, но могут быть достаточно масштабными. Именно поэтому с 2014 года Банк России серьезно нарастил резервы. Сейчас они намного выше, чем у других стран с сопоставимыми экономиками. Так сделано именно потому, что Банк России учитывал, что если реализуется финансовый кризис, то оперативно воспользоваться золотом и юанями не будет возможности - эти активы не очень ликвидны. А если реализуется геополитический риск, то будут ограничены возможности использования резервов в долларах США и евро, и значит, необходим достаточный объем резервов в альтернативных активах", - объяснил регулятор.