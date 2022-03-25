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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:02

Банкоматы поработают на износ. Обзор

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Острейший вопрос любого финансового кризиса - хватит ли ликвидности, чтобы удовлетворить и погасить ажиотажный спрос населения на наличность. В нынешней ситуации, для российской экономики уникальной, этот вопрос получает неожиданное продолжение: все ли в порядке не только с самой ликвидностью, но и со средствами ее выдачи.

Иностранные поставщики программно-аппаратных решений для банковского бизнеса присоединились к большому числу компаний, которые решили покинуть российский рынок после начала военной операции на Украине. Вместе с тем, пока российские банки не испытывают проблем, запасов банкоматов и запчастей для них хватит на некоторое время, считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты.

В нынешних условиях банки вынуждены перераспределять контракты с ушедшими компаниями на российских поставщиков или зарубежных производителей, которые на данный момент продолжают работать в прежнем режиме.

Потери

"В связи с текущей экономической ситуацией несколько вендоров производителей - германо-американская компания Diebold Nixdorf и американская корпорация NCR - приостановили поставки и сервисное обслуживание банковского оборудования на территории России. Информации по продолжению деятельности пока нет. В связи с этим все прямые контракты, которые были у крупных федеральных банков с данными производителями, сейчас распределяются на российских поставщиков", - сказал "Интерфаксу" гендиректор группы компаний "АТМ Альянс" Денис Кучаев.

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Банкоматы ушедших производителей пользовались популярностью в России. Так, например, банкоматная сеть Газпромбанка состоит преимущественно из аппаратов NCR и Nixdorf.

"Банк использует банкоматы разных производителей. Больше всего представлены устройства NCR и устройства Wincor Nixdorf (в настоящее время Diebold Nixdorf - ИФ). В данный момент мы не ожидаем возникновения проблем с обслуживанием устройств, так как были приняты меры по обеспечению запаса необходимых запчастей и подменного фонда устройств, в том числе от поставщиков, не планирующих приостанавливать свою деятельность на территории РФ", - сказали в пресс-службе ГПБ.

Не все игроки публикуют отчетность, но по отдельным раскрытым цифрам можно примерно оценить масштаб рынка: так, Diebold Nixdorf сообщала, что ее российская "дочка" в 2021 году получила около $45 млн выручки, а внешние партнеры-дистрибуторы - еще $35 млн (с учетом Украины).

Склады придут на помощь

Ряд крупных банков и поставщиков имеют собственные склады для хранения оборудования, в том числе банкоматов.

"Склады ("АТМ Альянс" - ИФ) сформированы достаточно хорошо и позволяют спокойно работать как минимум в течение 3-4 месяцев. Никаких сложностей возникнуть не должно", - отметил Кучаев.

По оценке вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, запасов для обслуживания уже купленного оборудования хватит на 6-9 месяцев.

"Действующие банкоматы работают, необходимые материалы для их обслуживания в наличии имеются, так как закупки датчиков и необходимых материалов делаются на несколько месяцев вперед. Думаю, на горизонте 6-9 месяцев проблем не возникнет", - сказал Войлуков.

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Часть оборудования банки получали из Южной Кореи и Китая, которые продолжают поставки. В связи с этим российские поставщики переключают свои логистические цепочки на страны Азии.

"Переключение логистических цепей на страны Азии позволило нам получать все необходимые инструменты и информацию по обслуживанию банкоматов, электронных очередей, POS-терминальной сети в полном объёме. Дефицита на текущий момент в нашей компании нет", - заявил Кучаев.

Банкоматозамещение

Потребность России в банкоматах составляет 20 тыс. штук в год (всего в стране, по данным ЦБ РФ на 1 января 2021 года, насчитывалось 194 тыс. банкоматов). При дефиците оборудования в стране есть возможности для запуска собственного производства.

"Насколько мне известно, у нас было профинансировано производство отечественных банкоматов и был готов серийный образец. Не скажу, прошли ли они сертификацию на соответствие импортозамещению. Серийный выпуск банкоматов планировался в объеме 10 тыс. в год, а потребность у нас в районе 20 тыс. в год. Думаю, за год-два можно наладить собственное производство банкоматов", - отметил Войлуков.

По его словам, выпускать банкоматы без использования импортных деталей сможет и "Гознак", который занимается производством автоматизированных счетно-сортировальных машин.

"Гознак" на запрос Интерфакса не ответил.

Банки хранят спокостивие

Банки, обладающие крупными банкоматными сетями, на данный момент не наблюдают нехватки оборудования или проблем с сервисным обслуживанием. По их словам, количество имеющихся устройств и ликвидности позволяет полностью обеспечить потребность населения в наличных.

"ВТБ обладает одной из крупнейших в России сетей банкоматов, которыми активно пользуются более 6 миллионов человек. Парк сети устройств самообслуживания ежегодно обновляется. Все банкоматы ВТБ работают в штатном режиме, включая сервисное обслуживание", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"Сеть банкоматов Сбербанка обслуживает клиентов в обычном режиме, и мы не видим никаких предпосылок для каких-либо изменений. В настоящее время мы не наблюдаем повышенного спроса на выдачу наличных в банкоматах. Вместе с тем, банк обладает достаточным запасом денежных средств для удовлетворения любого спроса со стороны клиентов", - заявили в пресс-службе Сбера.

"Банкоматы банка "Открытия" работают в штатном режиме. У банка имеется необходимый запас ликвидности, чтобы обеспечивать потребности наших клиентов в наличных", - отметили в пресс-службе банка.

Россия Газпромбанк ВТБ Сбербанк Открытие
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