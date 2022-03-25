Clearstream уведомил НРД о блокировке его счета

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Международный депозитарий Clearstream уведомил Национальный расчетнй депозитарийо блокировке его счета, сообщила пресс-служба НРД.

"Решение о возобновлении операций по счету НРД будет приниматься по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга документов и сведений в отношении НРД", - отмечается в пресс-релизе.

18 марта другой ведущий международный депозитарий Euroclear ограничил операции по счету Национального расчетного депозитария. Это было связано с решением Евросоюза от 25 февраля ввести антироссийские санкции. С тех пор Euroclear не исполняет любые инструкции на проведение операций с ценными бумагами и денежными средствами, включая инструкции на участие в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Ранее сообщалось о проблемах с выплатами купонов российским держателям еврооблигаций.

Проблема связана с тем, что большинство российских держателей еврооблигаций используют в качестве нижестоящего депозитария НРД, которому Euroclear должен перечислять денежные средства от эмитентов как нижестоящему депозитарию. При перечислении денежных средств через Euroclear в рамках выплаты купонов по евробондам или их погашения средства доходят до иностранных держателей и не доходят до российских, отмечал в письме, направленном ЦБ, РСПП.

В начале марта сообщалось, что Национальный расчетный депозитарий ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream.

"НРД не блокировал счета европейских расчетно-клиринговых организаций Euroclear и Clearstream. Согласно предписанию Банка России, НРД ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги", - объяснял депозитарий.

Вечером 1 марта Clearstream Banking сообщил: "Clearstream Banking информирует клиентов, что НРД, действуя в рамках предписания Банка России 018-34-3/1202 от 28 февраля, заблокировал все ценные бумаги, находящиеся на счете депо иностранного номинального держателя Clearstream Banking до последующего уведомления".

НРД, по предписанию Центробанка, обязан заморозить выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц, констатировал Clearstream.

"НРД подтвердил, что все активы на нашем счету в НРД заморожены", - написал, в свою очередь, Euroclear.

В связи со сложившейся ситуацией Euroclear закрывает рублевый счет в ING Bank. Клиенты больше не могут зачислять рубли на счет Euroclear в ING. Еще раньше был закрыт аналогичный рублевый счет Euroclear в ВТБ.

Ранее был закрыт рублевый "мост" между Clearstream и Euroclear.