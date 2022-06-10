ЦБ поддержал выпуск "замещающих" облигаций для защиты прав инвесторов из РФ

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Замещающие" облигации, которые российские юрлица смогут размещать для замены находящихся в обращении евробондов, прежде всего, должны защищать права российских инвесторов, которым не доходят выплаты по еврооблигациям, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается замещающих облигаций, обменных облигаций, такое изменение в законы готовится. Мы поддерживаем, безусловно, введение таких обменных или замещающих облигаций. Исходим из того, что они должны быть, прежде всего, направлены на защиту российских инвесторов. Потому что они сейчас оказались в ситуации, когда их права нарушаются, когда деньги эмитентом перечисляются, а до них выплаты не доходят", - сказала Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, выпускать "замещающие" локальные бонды в упрощенном порядке.

Документом предусмотрено, что размер и срок выплаты дохода, а также срок погашения и номинальная стоимость российских облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Проблема выплат локальным инвесторам по еврооблигациям возникла после введения санкций в отношении РФ. Она связана с тем, что большинство российских держателей еврооблигаций используют в качестве нижестоящего депозитария НРД, которому Euroclear должен перечислять денежные средства от эмитентов как нижестоящему депозитарию. Однако Euroclear прекратил такие перечисления, как следствие, выплаты по еврооблигациям не доходят до российских держателей бондов, в то время как зарубежные инвесторы выплаты получают.