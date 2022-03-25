Япония и Франция заморозили инвестиции в "Арктик СПГ 2"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Япония и Франция заморозили новые инвестиции в проект "НОВАТЭКа" - "Арктик СПГ 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газету Nikkei.

Источники японского издания поясняют, что санкции против России препятствуют денежным переводам из банков.

Mitsui & Co. и JOGMEC владеют 10% долей в проекте через голландское предприятие Japan Arctic LNG B.V. и на этом этапе не прекращают свое участие.

Накануне глава TotalЕnergies Патрик Пуяннэ заявил, что компания прекращает предоставлять акционерный капитал "Арктик СПГ 2", уже инвестировав в проект $2,5 млрд. В то время как основная часть финансирования должна прийти из Китая, "возможно, проекту понадобится (дополнительный - ИФ) капитал", добавил он.

По словам Пуяннэ, первая очередь завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ 2" имеет высокий шанс на реализацию: первое основание для платформы, на которой будут располагаться модули СПГ-завода, закончено на 98% и имеет "высокий шанс" на то, чтобы быть завершенным. Могут быть "коварные моменты", потому что часть оборудования еще предстоит доставить из западных стран и других частей мира. Пуяннэ отметил, что вторая очередь завершена на 40%, китайская часть проекта реализуется, строительство третьей гравитационной платформы еще не началось.

По его словам, из-за того, что TotalEnergies далее не будет инвестировать ни в какие проекты в России, акционерам "Арктик СПГ 2", включая и саму эту французскую компанию, возможно, придется пересмотреть свои обязательства. "Это не значит, что проект остановлен или что мы ему навредим", - добавил Пуяннэ.

Санкции ЕС запрещают новые инвестиции в российский энергетический сектор, включая СПГ.

Проект "Арктик СПГ 2" стоимостью $21,3 млрд предусматривает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая на основаниях гравитационного типа, на которые будут установлены СПГ-модули. Платформы будут перемещены из Мурманска в ЯНАО, где будут установлены близ ресурсной базы проекта – Салмановского месторождения на Гыданском полуострове.

На конец 2021 года общая готовность проекта "Арктик СПГ 2" оценивалась в 59%, достигнутый прогресс по первой очереди – 78%.

В конце прошлого года "Арктик СПГ 2" договорился о привлечении проектного финансирования на 9,5 млрд евро и уже погасил оттуда часть вклада (85 млрд руб.), сделанного "НОВАТЭКом" (крупнейший акционер проекта). Проект не может привлекать средства в долларах из-за санкций США, введенных в 2014 году.

В общей сумме проектного финансирования в размере 9,5 млрд евро доля "финансовых институтов стран-участниц ОЭСР" составит "до 2,5 млрд евро, включая JBIC и других кредиторов, застрахованных экспортными кредитными агентствами", из них на японский банк придется 1,71 млрд евро.

Еще до 2,5 млрд евро предоставят китайские финансовые институты, включающие Банк развития Китая и Экспортно-импортный банк Китая. Оставшаяся часть – до 4,5 млрд евро – поступит от российских банков – Сбербанка, Газпромбанка и его дочернего общества Bank GPB International S.A., государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и Банка "ФК Открытие".

"НОВАТЭКу" принадлежит 60% в проекте, Total, китайские CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC) владеют по 10%.