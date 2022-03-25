Состоятельные клиенты ВТБ купили первые 0,5 т золота в слитках

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Клиенты ВТБ приобрели первые 0,5 тонны золота в слитках, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Золото во все времена было надежным средством защиты сбережений. И в нынешние времена - не исключение. С начала марта продали полтонны золота нашим клиентам, и две трети клиентов его не стали выносить - оно тяжелое все-таки - оставили в банке. Цена золота тоже волатильна, но все-таки меньше подвержена таким рискам в нынешней волатильной ситуации", - сказал он РБК ТВ.

ВТБ в середине марта запустил продажу золота в слитках. Причем доступен этот инструмент в основном для состоятельных клиентов: минимальный объем для приобретения - 1 кг (стоимость такого объема золота сейчас свыше 6 млн рублей, исходя из учетной цены ЦБ РФ), максимальный - 26,6 кг (около 160 млн рублей).

В общей сложности 0,5 тонны золота оценивается примерно в 3 млрд рублей.

Костин отметил также интерес клиентов к другим новым инструментам. По его словам, "юуквально на днях" ВТБ стал открывать клиентам счета в юанях, и за это время граждане уже внесли на них сумму, эквивалентную 16 млрд рублей.

Интерес физлиц к драгметаллам в слитках стал расти после отмены 20%-ного НДС при их реализации, а также введения регулятором ограничений на снятие физлицами наличной валюты. Сбербанк, например, отмечал 30-кратный рост спроса клиентов на драгметаллы в слитках (в основном в золоте), не раскрывая при этом абсолютных цифр.