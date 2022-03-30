Polymetal возобновил продажу слитков в России

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Polymetal возобновил продажу слитков в России, заключил соглашения с новыми контрагентами на условиях, аналогичных применявшимся ранее, сообщила компания. Внутрироссийский спрос на золото стимулируется розничными инвесторами, объяснили в Polymetal.

Также компания продолжает продажу золотого и серебряного концентрата из России в Восточную Азию и Казахстан, хотя испытывает временные затруднения c его отгрузкой из-за смены подрядчиков по транспортировке, в логистике, что, вероятно, приведет к росту затрат, добавляет Polymetal.

Продажи слитков и концентрата из Казахстана продолжаются в обычном режиме.

Polymetal не ожидает, что в результате недавнего заявления Банка Росси о покупке золота у коммерческих банков по фиксированной цене в 5 тысяч рублей за грамм цена реализации существенно снизится, так как продажи золота осуществляются на экспорт и для удовлетворения потребительского спроса на физическое золото по мировой рыночной цене.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).