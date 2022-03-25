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LME удвоит фонд, обеспечивающий безопасность торговли фьючерсами на металлы

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лондонская биржа металлов (LME) увеличит почти вдвое размер фонда, обеспечивающего безопасность торговли фьючерсами на основные металлы, после беспрецедентного скачка цен на никель на бирже ранее в марте.

25 марта биржа уведомила членов клиринговой палаты, что размер фонда будет увеличен в апреле до $2,075 млрд с $1,1 млрд. Как пишет Financial Times, это решение LME объяснила ростом потерь при стресс-тестировании в марте.

Торги никелем на LME были приостановлены 8 марта, когда цена металла выросла почти втрое за две сессии и превысила отметку в $100 тысяч за тонну. Все совершенные в тот день сделки общим объемом порядка $3,9 млрд были отменены. Приостановка торгов на LME произошла впервые с 1985 года. Спустя неделю, 15 марта, биржа объявила о намерении возобновить торги, установив 5%-ный дневной лимит колебаний цен на никель. В дальнейшем лимит был расширен до 12%.

Приостановка торгов была связана, в частности, с тем, что китайская Tsingshan Holding Group, один из ведущих мировых производителей никеля, не смогла выполнить требование о внесении дополнительных гарантийных депозитов для крупной открытой позиции на продажу никеля.

LME Лондон Tsingshan Holding Group
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