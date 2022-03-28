"Атон" предупредил о сложностях переориентации экспорта сырья на Китай

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Обсуждаемая сейчас переориентация российского сырьевого экспорта с недружественных стран на Китай может быть труднее, чем кажется на первый взгляд, предупредили эксперты инвестиционной компании "Атон".

"Поставки в так называемые недружественные страны оказались под вопросом из-за санкций против российских компаний и повальных запретов на импорт ряда материалов, например, готовой стальной продукции. Мы сравнили уровень импорта и нетто-импорта Китая с объемом российского экспорта с целью оценки способности рынка абсорбировать перенаправленный на него экспорт", - говорится в отчете "Атона".

Как отмечают аналитики, китайский рынок огромен (его ВВП за 2021 год составил $17,7 трлн), на него приходится более 50% общемирового потребления многих сырьевых товаров, таких как сталь, никель, медь. При этом в Китае мощное собственное производство - доля импорта в объеме потребления составляет всего 25%.

"Это ограничивает возможности замещения российскими товарами импорта из других стран, и обсуждаемая сейчас переориентация российского экспорта с недружественных стран на Китай может оказаться труднее, чем кажется на первый взгляд", - обращают внимание эксперты.

Объем экспорта стали из России в недружественные страны - это почти 70% от общего объема ее импорта в Китай, отмечает "Атон". Для никеля и угля это отношение составляет примерно 50% и 40% соответственно. Объем экспорта алюминия из России в недружественные страны почти равен объему импорта этого металла в Китай.

"С другой стороны, Китай импортирует колоссальные объемы железной руды - более 1,1 млрд тонн ежегодно, на фоне которых экспорт этого сырья из России едва заметен (всего 1% китайского импорта). То же самое касается меди - Китай импортирует 3,6 млн тонн, а экспорт из России составляет всего лишь 7% этой величины. Китай - это еще и огромный рынок нефти: объем ввоза в пять раз превышает экспорт из России", - пишут аналитики.

"Если смотреть на конкретные компании, больше всего проблем от запрета на импорт в ЕС, видимо, у "Северстали" - НЛМК пока удается избегать ограничений на экспорт стальных полуфабрикатов. Принимая во внимание значительные объемы экспорта из России (по сравнению с импортом в Китай), мы полагаем, что российским компаниям могут предложить зайти на китайский рынок в обмен на некоторый дисконт от цены продукции", - добавляют они.

Спотовые цены на сталь на рынке Китая составляют $809/тонна горячекатаного проката - почти на 50% ниже, чем в Европе ($1577/тонна) и на 23% ниже котировок FOB Черное море ($1050/тонна), что обусловлено ожидаемыми перебоями в поставках продукции. "Поэтому с точки зрения цен перенаправление поставок в Китай не сулит российским производителям существенных экономических выгод", - отмечается в обзоре.

Как говорится в исследовании, цветные металлы в Шанхае торгуются с небольшой премией (плюс 1-17%) к котировкам на LME, что связано в основном с более низкой обеспеченностью ими китайского рынка. Однако в Европе выше наценка за физическую поставку: для алюминия она составляет $500/тонна (против $150/тонна в Китае). В результате общая цена алюминия в Китае с учетом премий на 8% ниже, чем в Европе, хотя котировки на Шанхайской бирже на 1% выше, чем на LME.

Аналитики выделяют и увеличение транспортных расходов компаний.

"Стоимость транспортировки сейчас сильно увеличилась из-за того, что у компаний возникает множество проблем с перевозкой: дефицит контейнеров, ограничения на обработку грузов в европейских портах, нехватка судов, готовых принимать груз на борт. Перенаправление поставок из Европы в Китай означает рост расстояний и стоимости перевозки - нагрузка на и без того перегруженное восточное направление российских железных дорог еще больше возрастет. Ставки фрахта из дальневосточных портов также вырастут по сравнению с нынешними $20-25/тонна в Китай и $30- 35/тонна в Индонезию из-за ограниченного количества судов, обслуживающих российские грузы", - пишут они.