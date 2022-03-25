Avito продолжит работать в РФ как самостоятельный бизнес

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - OLX Group, в которую входит сервис онлайн-объявлений Avito, принял решение прекратить участие в операциях в России – как следствие, Avito будет выделена в независимую компанию, говорится в пресс-релизе Prosus.

Процесс разделения бизнеса на две независимые компании уже идет. По итогам Avito продолжит работу как независимое российское юрлицо.

В пресс-релизе Avito, в свою очередь говорится, что компания будет работать как "самостоятельный российский бизнес в периметре группы Prosus". Юридическая процедура займет несколько месяцев, Avito в РФ продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

При этом Prosus в настоящее время не вовлечена в повседневное участие в деятельность Avito, а также не планирует дополнительные инвестиции или получение экономической выгоды от участия в проекте, говорится в заявлении Prosus.

"Компания не нуждается во внешнем финансировании и будет реинвестировать собственные средства в развитие всех категорий своего бизнеса - "Недвижимость", "Услуги", "Товары", "Авто" и "Работу", - говорится в сообщении Avito.

Avito является частью OLX Group, которая управляет более 20 брендами на рынке классифайдов. Последняя принадлежит группе Prosus, являющейся подразделением южноафриканского холдинга Naspers (холдинг консолидировал Avito в 2019 году).

В России основным юрлицом Avito является ООО "Кех Екоммерц", которое на 100% принадлежит голландской OLX Global B.V.

Компания работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito на сегодняшний день превышает 90 млн, а ежедневная аудитория платформы – 22 млн человек.