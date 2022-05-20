Компания Prosus ищет покупателя на сервис объявлений Avito

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Подразделение южноафриканского холдинга Naspers - Prosus - начало поиск покупателя на российский сервис объявлений Avito.

Как указано в пресс-релизе Prosus, процесс начался после того, как Avito был выделен из OLX Group (принадлежит Prosus).

О том, что OLX Group приняла решение прекратить участие в операциях в России и, как следствие, Avito будет выделена в независимую компанию, Prosus сообщил 25 марта.

В частности сообщалось, что по итогам выделения Avito продолжит работу как независимое российское юрлицо; его продолжит возглавлять Владимир Правдивый с действующей командой топ-менеджеров.

В России основным юрлицом Avito является ООО "Кех Екоммерц", которое на 100% принадлежит голландской OLX Global B.V.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Avito, Prosus будет искать покупателя на свой российский актив или на его часть.

При этом выделение Avito в автономный бизнес и дальнейшая его продажа "не влияет на планы и возможности развития" Avito в РФ, добавили в пресс-службе.

Avito работает в России 15 лет. Количество активных объявлений на Avito превышает 90 млн, а ежедневная аудитория платформы - 22 млн человек.

Naspers консолидировал Avito в 2019 году.