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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Структура "Газстройпрома" потребовала 1 млрд руб. с турецкого подрядчика НКНХ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром автоматизация" (входит в "Газстройпром") обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к ООО "Гемонт" на 1 млрд рублей, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск подан 24 марта, его содержание в материалах картотеки пока не раскрывается. Комментариями сторон "Интерфакс" пока не располагает.

ООО "Гемонт" является "дочкой" турецкой Gemont и в настоящее время строит установку этилена ЭП-600 на площадке ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ).

Ранее сообщалось, что НКНХ в дополнение к действующему производству этилена мощностью 600 тыс. тонн в год планировал построить новый этиленовый (олефиновый) комплекс мощностью 1,2 млн тонн в год (две очереди по 600 тыс. тонн в год с производными). За 3-4 месяца до пуска первой установки ЭП-600 планировалось осуществить ввод производства полимеров. Затем компания собиралась приступить к строительству второй очереди и завершить строительство всего этиленового комплекса в 2027 году. Стоимость строительства первой очереди - установки ЭП-600 с производством полимеров оценивалась в 234,2 млрд рублей.

В феврале 2020 года НКНХ и Gemont заключили контракт на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по проекту строительства установки ЭП-600, работы планировалось завершить в июле 2023 года.

Новая ЭП-600 позволит перерабатывать 1,8 млн тонн прямогонного бензина в год для получения 600 тыс. тонн этилена и целевых продуктов: пропилена (273 тыс. тонн), бензола (249 тыс. тонн) и бутадиена (88 тыс. тонн).

НКНХ сохраняет планы по строительству второй очереди этиленового комплекса, но не определился с ее окончательной конфигурацией, говорил заместитель начальника управления по инвестициям компании Сергей Сергеев в декабре 2021 года.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

"Газстройпром" создан в 2018 году "Газпромом" и Газпромбанком на базе очищенных от долгов и судебных претензий активов "Стройгазконсалтинга". Позднее в состав группы вошли "Стройгазмонтаж", "СтройТрансНефтеГаз" и "Газпром автоматизация".

Газпром автоматизация Газстройпром
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