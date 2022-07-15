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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

"Дочка" турецкой Gemont подала заявление о банкротстве из-за долга в 18,6 млрд рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ООО "Гемонт" ("дочка" турецкой Gemont), которое строило в России нефтехимические установки, подало в Арбитражный суд Татарстана заявление о самобанкротстве, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Заявление было направлено в суд 14 июля, сумма требований кредиторов к предприятию заявлена в размере 18,6 млрд рублей.

Сайт "Гемонта" не работает. Ранее на нем было указано, что в России предприятие участвовало в проектах строительства установки этилена ЭП-600 в ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"), завода полимеров "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) в Усть-Куте и установок дистилляции сырой нефти и вакуумной дистилляции на Омском НПЗ "Газпром нефти".

В портфеле завершенных проектов "Гемонта": строительство установок для НПЗ "ТАИФ-НК" (принадлежит основателям группы "ТАИФ"), НПЗ "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть" ), Омского НПЗ "Газпром нефти", а также комплекса приема, хранения и отгрузки стабильного газового конденсата ИНК в Усть-Куте.

В середине июня "Гемонт" объявил о намерении обратиться в суд с заявлением о самобанкротстве. Компания выступает в России ответчиком в около 100 арбитражных делах в судах первой инстанции, большинство из них открыто в 2022 году, говорится в материалах аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Крупнейшим является иск ПАО "Газпром автоматизация" (входит в "Газстройпром") на 1 млрд рублей.

Gemont Турция Гемонт Газпром нефть ТАИФ ТАНЕКО Арбитражный суд Татарстана НКНХ СИБУР ИНК
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