В комиссии ЕЭК предложили перевести в нацвалюты ценообразование в ЕАЭС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович считает эффективным перевод ценообразования в странах ЕАЭС в национальные валюты, говорится в сообщении пресс-службы ЕЭК.

"Расчеты в национальных валютах – это хороший шаг, но, если он будет дополнен формированием ценообразования в национальных валютах стран ЕАЭС, это будет намного эффективнее", - заявил Мясникович в пятницу во время обсуждения ЕЭК и деловым советом ЕАЭС совместных действий по обеспечению устойчивого роста и дальнейшего развития союза.

Он также сообщил о работе по расширению зоны расчетов в национальных валютах. По его словам, в настоящее время 74% взаимной торговли осуществляется в национальных валютах стран ЕАЭС. Однако эта мера, по его мнению, будет более эффективна при условии формирования ценообразования в национальных валютах стран ЕАЭС.

Отдельно председатель коллегии ЕЭК указал на положительный тренд принятия правительствами стран ЕАЭС решений по либерализации внутренних рынков своих стран.

"Хотелось бы видеть своего рода дополнение этих мер более активной работой институтов развития. Предприятия надо поддержать пополнением оборотного капитала и решить вопросы курсовых разниц", - добавил Мясникович.