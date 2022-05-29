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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Глава коллегии ЕЭК призвал не создавать конкурирующие производства в рамках ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович призвал не создавать конкурирующие производства в рамках Евразийского экономического союза.

"Надо, чтобы эта конкуренция была разумной. Мы не так богаты, чтобы создавать в рамках нашего ЕАЭС альтернативные производства. И потом (...) между собой конкурировать в то время, когда другие захватывают рынки", - рассказал глава коллегии ЕЭК в эфире канала СТВ.

"У одного есть интеллектуальные возможности, у другого - трудовые ресурсы, у третьего - сырье. Все это делается воедино. Может быть хороший, сбалансированный рынок, где выгодно всем", - уточнил Мясникович.

ЕАЭС Михаил Мясникович
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