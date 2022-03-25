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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Рынок акций РФ провел первые сессии без денег ФНБ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) пока не использовались для покупки акций на рынке - первые две укороченные сессии после почти месячного перерыва обошлись без этих денег, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом операций.

"Не использовался ФНБ, не было такой необходимости", - сказал он.

Ранее возможность размещать средства фонда в государственных ценных бумагах и направлять на покупку акций российских эмитентов была предусмотрена поправками в Бюджетный кодекс. При этом на приобретение акций и ОФЗ не распространяется норма о запрете инвестирования средств ФНБ до достижения его ликвидной части 7% ВВП, как и норма о 10% планке. Также было подписано распоряжение правительства, позволяющее направить на эти цели до 1 трлн рублей в 2022 году.

Торги на рынке акций возобновились в четверг, 24 марта, после перерыва с 25 февраля.

Проводились торги 33 акциями из состава индекса МосБиржи в основном режиме в период с 9:50 до 13:50 по московскому времени, в режиме РПС/РПС с ЦК - с 9:50 до 14:00.

Мнения участников рынка относительно того, ощущалась ли поддержка Минфина, разошлись. Минфин не ответил на запрос "Интерфакса".

ФНБ
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