Рынок акций РФ открылся падением индекса РТС на 15%

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте первых после месячного перерыва торгов на МосБирже показал смешанную динамику blue chips к уровню предыдущей сессии 25 февраля в условиях сохраняющихся геополитических и санкционных рисков в отношении России на фоне продолжающейся военной операции на Украине; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,6-15%, причем последний упал из-за месячного ослабления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2456 пунктов (-0,6% к уровню 25 февраля), индекс РТС - 801,14 пункта (-14,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились на 2-21%.

Упали акции "Аэрофлота" (-20,7%), ВТБ (-11,3%), "Мобильных телесистем" (-15,3%), МосБиржи (-4,9%), "Ростелекома" (-14,3%), "Интер РАО" (-9,5%), "РусГидро" (-4,9%).

Выросли акции "Газпрома" (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (+4,9%), "Магнита" (+3,8%), "Норникеля" (+7,5%), "Роснефти" (+14%), ПАО "Полюс" (+4,3%), "Русала" (+1,9%), "Татнефти" (+4,3%).

ЦБ РФ накануне принял решение возобновить после почти месячного перерыва торги на рынке акций Мосбиржи 24 марта, для операций будут доступны 33 самые ликвидные бумаги 30 эмитентов, при этом по ним установлен запрет коротких продаж. Первый торговый день будет укороченным - с 9:50 до 14:00 МСК.

Комментарии экспертов

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, возобновление торгов российскими акциями, даже из ограниченного списка, является позитивным моментом для возвращения рынка к нормальному функционированию. Однако в первые дни не стоит ждать каких-то естественных движений, так как продолжается "разруливание" проблем с обязательствами клиентов и брокеров. ЦБ РФ заранее предупреждал о предоставлении необходимой ликвидности значимым компаниям, поэтому крупные брокеры с банковским участием проблем испытывать не будут.

Кроме того, пока остается неясным, как будут использоваться средства ФНБ, выделенные на покупку акций: будет ли это выкуп "широким фронтом", или средства подключатся лишь для точечной поддержки. В любом случае, пока не ожидается выдающейся динамики роста, можно допустить просадку индекса МосБиржи от 10% и более, считает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Станислава Клещева, перезапуск торгов фондовой секции Московской биржи может стать удачным моментом для входа в российские акции. "Мы отдаем предпочтение акциям компаний-экспортеров с основными активами в России, заметной долей на мировом рынке, и широкой географией рынков сбыта. Преобладание российских собственников в структуре акционеров, низкая долговая нагрузка и возможность проводить выкуп собственных акций с рынка - дополнительные критерии привлекательности компаний", - считает он.

По мнению Клещева, в четверг на рынке акций РФ не исключено повторение сценария с возобновлением торгов ОФЗ: установление минимумов в начале дня и дальнейший рост под закрытие сессии.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что если судить по динамике рынка ОФЗ с начала недели, то от акций можно ожидать утренней просадки с перспективой дальнейшего краткосрочного восстановления в том случае, если фундаментальные факторы не продолжат активно ухудшаться (то есть не будут введены еще более жесткие масштабные западные санкции против ключевых российских отраслей и эмитентов). Поддерживать рынок должны выделенные на это средства из Фонда национального благосостояния, возможные обратные выкупы акций самими эмитентами, а также запрет коротких продаж.

Среди конкретных эмитентов Кожухова рекомендует обратить повышенное внимание на бумаги экспортеров с валютной выручкой, а также наименее пострадавшие от санкций компании, чья продукция за время закрытия рынка выросла в цене ("ЛУКОЙЛ", "Норникель", "НОВАТЭК", "АЛРОСА", "Полюс"). Особенно интересно могут смотреться и компании, на данный момент не отказавшиеся от выплаты финальных дивидендов за 2021 год (среди них "НОВАТЭК", "Полюс", "Ростелеком"). "Яндекс" и VK в четверг не торгуются, но в целом представляются интересными историями ввиду перспективы увеличения рыночной доли после блокировки крупных американских соцсетей, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, вследствие закрытия маржинальных позиций на российском рынке акций в начале торгов может наблюдаться высокая волатильность.

При выборе акций эксперт также рекомендует обратить внимание на сырьевых экспортеров - компании нефтегазового и горнодобывающего секторов. Из-за снижения курса национальной валюты их рублевая выручка и маржинальность резко вырастут. В нефтегазовом секторе позитивный взгляд сохраняется на бумаги "Газпрома", "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти". Крепкий фундаментальный профиль этих компаний и умеренная долговая нагрузка помогут сохранить им устойчивость прибыли и привлекательный уровень дивидендов. Отдельно можно выделить "Сургутнефтегаз", по "префам" которого из-за упавшего рубля могут быть выплачены рекордные дивиденды по итогам 2022 года. Среди компаний горнодобывающего сектора интерес представляют "Норникель" и "Полюс". Благоприятная ценовая конъюнктура на товарных рынках способствует росту доходов, а каналам поставок этих компаний серьезных угроз не наблюдается, отмечает Соловьев.

Тем временем, международное рейтинговое агентство Fitch намерено отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений в соответствии с санкциями, введенными против РФ Евросоюзом. В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

"Рейтинги будут отозваны до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС", - говорится в пресс-релизе Fitch. Ранее в этом месяце Fitch объявило о прекращении коммерческой деятельности в России.

Другое международное рейтинговое агентство - S&P Global Ratings - на этой неделе также объявило о намерении отозвать рейтинги российских эмитентов до 15 апреля.

Перевод Россией оплаты поставок газа за рубеж в рубли

Накануне президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что руководство РФ приняло решение о переводе платы за поставки российского газа на экспорт в недружественные страны в российские рубли. Он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Путин добавил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах, изменится только валюта платежа.

Американские фондовые индексы в среду снизились на 1,2-1,3% на "ястребиных" заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также возросших опасениях усиления инфляции в США из-за подъема цен на нефть. Падение индекса Dow Jones (-1,3%) по итогам торгов стало максимальным с 7 марта.

В центре внимания трейдеров остается ситуация вокруг Украины. В четверг пройдет встреча глав государств НАТО, итогом которой могут стать более жесткие меры в отношении России в связи с военной операцией на Украине, длящейся уже почти месяц. Президент США Джо Байден в среду отправился в Европу, где примет участие в саммите НАТО, стран G7 и выступит перед лидерами Евросоюза.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, основная цель поездки Байдена - координация дальнейшей реакции Запада на ситуацию на Украине. Салливан также сообщил, что Байден вместе с партнерами планирует объявить о новых санкциях против РФ. "Он объявит о совместных действиях по укреплению европейской энергетической безопасности и сокращению зависимости Европы от российского газа", - добавил Салливан.

Цены на нефть

Цены на нефть в среду выросли более чем на 5%, в том числе из-за опасений введения новых санкций в отношении энергетического сектора РФ, в четверг наметилась коррекция (майский фьючерс на Brent торгуется в районе $121 за баррель, что на 0,5% ниже уровня закрытия среды).

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер заявила накануне, что Федрезерву, по ее мнению, следует повысить базовую процентную ставку до 2,5% к концу текущего года с нынешнего уровня в 0,5% и продолжить повышения в следующем году.

В четверг в Азии также преобладает негативная динамика фондовых индексов, но растут американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).