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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:53

Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы

Украина предложила создать в своих ПХГ стратегический запас газа для Европы
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Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Украина приветствует решение стран Европы о создании платформы для совместной закупки газа и готова предоставить свои подземные хранилища для формирования стратегического запаса топлива, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Украина имеет значительные мощности для хранения природного газа - наши подземные хранилища самые большие в Европе. В нашей инициативе Регионального энергетического партнерства, RESP, мы предлагаем использовать наши ПХГ для создания стратегического запаса газа для европейских стран", - написал Галущенко в субботу в своих соцсетях.

По его словам, несмотря на военные действия, Украина продолжает быть надежным партнером Европы в вопросах энергетической безопасности. "Совместная закупка газа и его хранение в украинских газохранилищах позволит... обеспечить надежные поставки энергоресурса для всего европейского континента", - заявил министр.

Саммит ЕС в Брюсселе накануне принял заключительный документ по теме энергетики, подтвердив курс на скорейшее избавление от зависимости от российского газа, нефти и угля.

Совет ЕС получил поручение саммита рассмотреть предложения Еврокомиссии по политике Евросоюза в области хранения газа с учетом интересов государств-членов иметь значительные емкости для хранения. Заполнение газохранилищ во всем союзе должна начаться как можно скорее при полном учёте национальных мер готовности.

Главы государств и правительств стран ЕС согласились, что в преддверии следующей зимы государства-члены и Еврокомиссия должны срочно определить механизмы солидарности и компенсации. Им также поручено совместно работать "над добровольной общей закупкой газа, СПГ и водорода", добиваясь с использованием политического и рыночного веса Евросоюза снижения цен в ходе переговоров.

Украина Россия ЕС
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