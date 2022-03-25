Макрон заявил, что Еврокомиссия получит возможность закупать газ для всего ЕС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС на саммите в пятницу согласились, чтобы Еврокомиссия получила возможность централизованно закупать газ для всех стран Евросоюза, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Еврокомиссия получит мандат, чтобы совместно закупать газ", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы должны справиться и избавиться от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов", - добавил Макрон.

Премьер-министр Италии Марио Драги также сделал заявление на этот счет по итогам саммита ЕС в пятницу. По сообщению итальянского телеканала TGcom24, он пояснил, что идея централизованных закупок газа Еврокомиссией - это скорее предложение, а не окончательное решение.

"Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен предложила рассмотреть возможность совместных закупок. Еврокомиссия при этом координировала бы процесс", - заявил Драги.