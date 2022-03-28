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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:21

Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2021 году на 24%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль Globaltrans по МСФО выросла в 2021 году на 24%, до 15,1 млрд рублей, сообщила компания.

Скорректированная выручка повысилась на 6%, до 58,5 млрд руб. на фоне восстановления ставок в сегменте полувагонов во 2-м полугодии 2021 г., а также сохранения благоприятной ценовой конъюнктуры в сегменте цистерн.

Скорректированная EBITDA увеличилась на 8%, до 29 млрд руб.

Контроль операционных денежных затрат способствовал повышению маржи по скорректированной EBITDA до 50% в 2021 г. (2020 г. 49%). Чистый долг сократился на 32%, при этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA улучшилось до 0,6х по сравнению с 1,0х в конце 2020 г.

Свободный денежный поток увеличился на 7% – до 16,1 млрд руб., несмотря на рост капитальных затрат на 22%, до 8,4 млрд руб. на фоне приобретения цистерн в конце года, а также увеличение капзатрат на техническое обслуживание парка.

Рост грузооборота группы (без учета привлеченного парка) возобновился во 2-м полугодии 2021 года с увеличением на 8% относительно 1-го полугодия 2021 года, что тем не менее не смогло полностью компенсировать вызванные погодными условиями задержки в портах, затрудненность движения на ключевых объектах клиентов и медленное восстановление спроса в сегменте нефтепродуктов и нефти в 1-м полугодии 2021 года. В целом по году грузооборот группы сократился на 2% к уровню 2020 года.

Средняя стоимость груженой отправки в 2021 году увеличилась на 11% на фоне восстановления ставок в сегменте полувагонов во 2-м полугодии 2021 года и сохранения стабильной ценовой конъюнктуры в сегменте нефтепродуктов и нефти.

Ранее аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали снижения финансовых показателей компании. По их мнению, чистая прибыль группы (до вычета доли миноритариев) снизится в 2021 году на 12-17% к уровню 2020 года, скорректированная выручка – на 4-7%, EBITDA – на 12-15%.

Globaltrans специализируется на железнодорожных перевозках металлургических грузов, нефтепродуктов, строительных грузов и угля.

Основателям компании – Никите Мишину и Андрею Филатову – принадлежит по 11,5% акций, Константину Николаеву – 10,8%. Через совместную структуру бизнесмены владеют еще 0,9%. У члена совета директоров Globaltrans Александра Елисеева – 5,1%, у директора по стратегии и главы совета Сергея Мальцева – 3,1%. Под контролем менеджмента – 0,2%, 0,04% акций являются казначейскими. Free float – 56,9% (GDR торгуются на Лондонской фондовой и Московской биржах).

Globaltrans
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