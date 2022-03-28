Рынок акций РФ открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-1,2%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в понедельник продолжил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры и санкционного давления Запада на Россию из-за ее спецоперации на Украине; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-1,2%, при этом продолжилось ралли акций "ФосАгро", обновляющие многолетние максимумы.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2471,5 пункта (-0,5%), индекс РТС - 819,41 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 12,3%.

Доллар стоит 95,12 рубля (-0,89 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-3,5%), "АЛРОСА" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), Сбербанка (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,8% и -0,6% "префы"), "Татнефти" (-1,7%), ПАО "Полюс" (-1,6%), "Газпрома" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,8%), "РусГидро" (-0,5%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (+12,3% к уровню 25 февраля), "ФосАгро" (+8,2% к уровню пятницы, до 7520 рублей), "Магнита" (+3,5%), "Аэрофлота" (+2%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), "НЛМК" (+1,1%), "Интер РАО" (+0,8%), UC Rusal (+0,7%), "ММК" (+0,5%).

По решению Банка России, в понедельник торговый день в фондовой секции "Мосбиржи" снова укороченный (до 14:00 по Москве), к торгам допущены все акции, а также корпоративные, региональные и субфедеральные облигации. По инструментам установлен запрет коротких продаж. При этом депозитарные расписки не будут доступны ни в режиме основных торгов, ни в режиме РПС.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги РФ, что обусловлено санкциями, введенными против России Евросоюзом, говорится в пресс-релизе агентства. На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга – "B-".

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. На прошлой неделе Fitch объявило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля – конечного срока, установленного ЕС.

Комментарии аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, ЦБ РФ разрешил с понедельника торги всеми акциями, которые обращаются на "Мосбирже" – данное обстоятельство без внешних факторов обеспечит давление на индексы, так как многие бумаги пока не отыграли месячный перерыв. Внешний фон явно негативный на фоне роста доходностей по ключевым облигациям, а также падения нефтяных цен. Соответственно, российский рынок начнет новую неделю снижением.

Старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев также отмечает давление негативного внешнего фона: рынки Азии остаются в "красной" зоне, фьючерс на индекс S&P 500 снижается, дешевеет нефть из-за локдауна в Китае в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, возобновление торгов для всех акций и облигаций на "Мосбирже" сулит значительный рост волатильности, поскольку одной из основных проблем российского фондового рынка является низкий объем ликвидности. Теперь же инструментов для торговли стало больше, а денег на рынке не прибавилось. Поэтому не исключено, что спекулянты будут продавать одни акции для покупки других, более перспективных в ближайшее время.

В пятницу же рынок показал, что о каком-то уверенном восстановлении котировок говорить пока рано. Наиболее сильно в пятницу упали акции "Аэрофлота" (здесь нет причин для роста бумаг, за исключением поддержки со стороны государства, которое рано или поздно начнет скупать акции авиакомпании за счет средств Фонда национального благосостояния) и "Газпрома" (на сообщениях, что Запад в штыки встретил решение президента РФ Владимира Путина начать продавать газ за рубли "недружественным странам").

Евросоюз сейчас много говорит о том, что планирует отказаться или существенно сократить зависимость от российского газа и нефти. В какой-то мере это может получиться, однако ни нефти, ни газа в мире от этого больше не станет. Нефтегазовый сектор ни в одной стране мира не может резко нарастить добычу, поэтому цены на данные ресурсы будут высокими, просто потоки этого сырья по миру перераспределятся. Просадку акций "Газпрома" в пятницу можно считать излишней, стоит искать момент для спекулятивной покупки акций газовой монополии, считает аналитик.

Особую осторожность следует проявлять во "втором эшелоне", где по отдельным акциям ликвидность может быть совсем мизерной, а спреды - огромными. Однако и здесь можно найти идеи для долгосрочных покупок - прежде всего, следует смотреть за металлургами и производителями удобрений, полагает Антонов.

В США индексы акций завершили торги в пятницу без единой динамики, но выросли по итогам второй недели подряд. Ситуация на фондовых рынках в мире остается нестабильной на фоне конфликта на Украине, роста сырьевых активов и усиливающегося инфляционного давления.

В Азии в понедельник динамика индексов акций также смешанная, "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%), в фокусе внимания остаются геополитика и коронавирус.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены глобальным скачком инфляции и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной. Кроме того, на рынки акций Азии оказывает давление новая волна заболеваемости коронавирусом. В Шанхае, одном из крупнейших промышленных и торговых центров Китая, ввели девятидневный локдаун, пишет Associated Press. Ранее власти Китая приняли аналогичные действия в отношении жителей другого крупного центра - Шэньчжэня.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии в понедельник цены снижаются после роста на минувшей неделе, давление на котировки оказывают ожидания ослабления спроса в Китае из-за введения серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $116,08 за баррель (-3,8% и +1,4% в пятницу), майская цена WTI – $109,09 за баррель (-4,2% и +1,4% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI – на 10,5%. Повышению цен на нефть, помимо продолжающегося российско-украинского конфликта, способствовали сообщения об атаке на нефтехранилище в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В субботу лидер хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на три дня, сообщает Bloomberg.