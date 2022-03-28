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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:41

Цена на нефть Brent опустилась до $117,4 за баррель

Цена на нефть Brent опустилась до $117,4 за баррель
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть опускаются в понедельник на новостях о введении Китаем серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса.

Власти Шанхая с понедельника закрывают на четыре дня восточную часть города, в которой находится финансовый район и индустриальные парки, для проведения массового тестирования граждан, сообщает агентство Bloomberg. В дальнейшем, также на четыре дня, будет закрыта западная часть города. Эксперты опасаются, что карантинные ограничения ослабят спрос на энергоносители в Китае.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по Москве в понедельник составляет $117,4 за баррель, что на $3,25 (3,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,62 (1,4%), до $120,65 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,54 за баррель, что на $3,36 (2,95%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $1,56 (1,4%), до $113,9 за баррель.

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI – на 10,5%. Повышению цен на нефть, помимо продолжающегося российско-украинского конфликта, способствовали сообщения об атаке на нефтехранилище в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

В субботу лидер хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на три дня, сообщает Bloomberg.

"Вполне естественно, что нефтяной рынок начал закладывать в котировки опасения в отношении перспектив спроса, - отмечает основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Основным фактором, способным изменить динамику рынка, является статус дипломатических переговоров России и Украины. Я не стала бы исключать продолжения резких колебаний цен".

нефть Brent
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