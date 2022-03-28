Страны ОПЕК+ в феврале исполнили сделку на 136%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в феврале исполнили соглашение на 136%, из них страны ОПЕК - на 136%, страны не-ОПЕК - на 135%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отчетом альянса.

Таким образом, страны ОПЕК, участвующие в сделке, добыли на 680 тыс. б/с меньше, чем оговорено по квоте, страны не-ОПЕК - на 373 тыс. б/с, всего - на 1,05 млн б/с.

В целом страны не-ОПЕК увеличили добычу к январю только на 57 тыс. б/с - до 15,7 млн б/с, страны ОПЕК - на 266 тыс. б/с, до 24,1 млн б/с, то есть, всего на 328 тыс. б/с.

Согласно действующему плану, квоты по добыче нефти странами ОПЕК+ повышаются каждый месяц на 400 тыс. б/с.