ОПЕК+ может исключить данные МЭА из оценок нефтедобычи альянса и прогноза рынка

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Эксперты технического комитета ОПЕК+ в ходе заседания в среду предложили исключить данные и оценки Международного энергетического агентства (МЭА, IEA) из своих прогнозов, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами заседания.

В настоящее время данные МЭА наряду с прогнозами других агентств, таких как Argus, IHS-CERA, EIA, PIW и Platt's, служат основной для сводных оценок по производству стран ОПЕК+, так называемые "данные вторичных источников". На основе этих цифр ОПЕК+ считает квоты, исполнение соглашения, уровни недосокращенной добычи, объемы ее компенсации.

Кроме того, данные МЭА, а также EIA (управление энергетической информации Минэнерго США) и оценки аналитиков ОПЕК служат основой для прогнозов по спросу, предложению нефти на рынке, величины коммерческих запасов и так далее, исходя из которых ОПЕК+ принимает решения о квотах добычи.

Как сообщил один из собеседников "Интерфакса", исключение МЭА, вероятно, связано с политической позицией, которую занимает агентство.

По словам источников, пока речь идет о замене МЭА другим источником информации только по данным производства стран ОПЕК+, но также обсуждается и исключение оценок агентства из процесса прогнозирования других экономических показателей.

На прошлой неделе министр энергетики и инфраструктуры Сухейль аль-Мазруи заявил, что дефицит нефти на рынке вызван тем, что западные страны активно лоббировали исключение ископаемых видов топлив из энергобаланса на фоне климатической повестки, и призывали прекратить инвестиции в нефтегазовую отрасль.

"Нам нужно, чтобы такие институты, как МЭА, МЭА были реалистичными, мудрыми и не сообщали миру информацию, которая вводит в заблуждение. Мы видели заявления, что нам не нужны инвестиции в нефть, а теперь они поменяли свое мнение (МЭА и США неоднократно призывали ОПЕК+ увеличить добычу нефти - ИФ). Это уважаемые организации, они не могут предоставлять миру подобную информацию", - заявил Аль-Мазруи.

Окончательное решение будут принимать министры ОПЕК+ в ходе встречи 31 марта.

МЭА было создано странами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в 1974 году для помощи в координации коллективного реагирования на серьезные перебои в поставках нефти.

Странами-участниками являются США, Великобритания, Австралия, Австрия, Япония, Южная Корея, Бельгия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Нидерланды, Турция.

Члены МЭА обязаны поддерживать запасы нефти в объеме не ниже импортируемого за 90 дней. Страны МЭА в последние полгода уже дважды принимали решение о высвобождении стратегических запасов (SPR), чтобы снизить цены на нефть.

Ассоциированные члены МЭА - Аргентина, Бразилия, Китай, Египет, Индия, Индонезия, Марокко, Сингапур, ЮАР, Таиланд.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм председательствовала на двух последних министерских встречах, посвященных возможному дефициту нефти в мире в результате проведения Россией военной операции на Украине.

Согласно уставу МЭА, единогласие требуется для решений, которые накладывают на страны-участницы обязательства, не прописанные в уставе. По процедурным вопросам и рекомендациям нужно большинство голосов, которые распределяются по весу каждой страны-члена. Так, по вопросам потребления нефти у США 42 из 100 голосов, по другим - 45 из 187.