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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:16

Российская "дочка" Nissan в 2021 году вышла в прибыль впервые за 9 лет

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (российское подразделение японского автоконцерна Nissan) в 2021 году получило 2,923 млрд рублей чистой прибыли против 2,213 млрд рублей чистого убытка годом ранее, следует из аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Последний раз компания отражала в своей отчетности прибыль по итогам 2012 года - в размере 3,766 млрд рублей. В период с 2013 по 2020 года "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" постоянно фиксировала чистый убыток.

Выручка компании в 2021 году увеличилась на 1,6%, достигнув 100,206 млрд рублей. Себестоимость продаж сократилась на 2,9%, до 92,427 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 2,779 млрд рублей против 1,306 млрд рублей убытка в предыдущем году, прибыль до налогообложения - 3,102 млрд рублей против убытка 2,161 млрд рублей в 2020 году.

Как сообщалось, завод автоконцерна Nissan в Петербурге 14 марта на три недели приостановил выпуск автомобилей. Решение об остановке производства было принято в связи с перебоями поставок импортных комплектующих.

Завод Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тысяч автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около двух тысяч человек.

Завод по итогам 2021 года выпустил 45,04 тыс. автомобилей, что на 17% превысило показатель 2020 года.

Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус Nissan
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