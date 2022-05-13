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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Nissan не ожидает возобновления операций в России в 2022 фингоду

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В руководстве японского автоконцерна Nissan полагают, что приостановленные в России операции не возобновятся до конца 2022 финансового года, заявил, представляя итоги 2021 фингода (завершился 31 марта) гендиректор компании Макото Утида.

"Мы приостановили операции (в частности, в РФ - ИФ) из-за проблем в логистике и цепочках поставок. <...> Мы продолжим следить за ситуацией. Считаем, что в течение года операции будут приостановлены", - сказал он.

Он добавил, что приоритетом для Nissan является безопасность сотрудников и членов их семей в России и на Украине.

Конвейер петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") встал в связи с логистическими перебоями в середине марта. До этого компания приостановила поставки автомобилей в Россию.

Близкий к компании источник говорил "Интерфаксу", что производство в Петербурге может возобновиться с 11 мая, но этого не произошло. Источник отмечал, что компания по-прежнему испытывает сложности с комплектующими.

Завод Nissan в Петербурге открылся в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Мощность составляет 100 тыс. автомобилей в год. Численность сотрудников предприятия - около 2 тыс. человек.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Nissan в России в январе-апреле 2022 года упали на 32,5%, до 11 750 автомобилей. Доля рынка выросла на 0,6 п.п., до 4%. За 2021 год компания продала на российском рынке 51 338 машин. Доля составила 3,1% (-0,4 п.п.)

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" по РСБУ по итогам 2021 года составила 100,2 млрд рублей (+1,6%), чистая прибыль - 2,9 млрд рублей против убытка 2,2 млрд рублей в 2020 году.

Nissan Япония Украина Макото Утида Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус АЕБ
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