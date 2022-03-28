Рынок акций РФ в начале недели продолжил снижение

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения большинства blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры и санкционного давления Запада на Россию из-за ее спецоперации на Украине; индекс МосБиржи откатился к 2430 пунктам при высокой волатильности отдельных бумаг, при этом раллировали бумаги производителей удобрений вслед за обновившими максимумы акциями "ФосАгро".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2430,7 пункта (-2,2%, минимум сессии - 2407,2 пункта), индекс РТС - 823,04 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 9,2%.

Доллар упал до 93,7 рубля (-2,3 рубля).

Подешевели акции "Северстали" (-9,2%), АФК "Система" (-7,6%), "РусГидро" (-7,2%), "ФСК ЕЭС" (-7,2%), "Интер РАО" (-6,7%), "Татнефти" (-6,4%), "НЛМК" (-5,5%), Сбербанка (-4,9% и -3,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-4,7% и -2,3% "префы"), "АЛРОСА" (-3,9%), "Газпрома" (-3,7%), ВТБ (-3,7%), "ММК" (-3,6%), "Московской биржи" (-3,2%), "МТС" (-3%), "Газпром нефти" (-2,9%), UC Rusal (-2,5%), "Роснефти" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Норникеля" (-1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+20,1%, до 8345 рублей), "Аэрофлота" (+3%).

По решению Банка России, в понедельник торговый день в фондовой секции МосБиржи был снова укороченным (до 14:00 по Москве), но к торгам были допущены все акции, а также корпоративные, региональные и субфедеральные облигации. По инструментам установлен запрет коротких продаж, а депозитарные расписки не были доступны ни в режиме основных торгов, ни в режиме РПС.

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги РФ, что обусловлено санкциями, введенными против России Евросоюзом, говорится в пресс-релизе агентства. На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам. На прошлой неделе Fitch объявило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС.

Начало недели прошло без оптимизма - комментарии аналитиков

Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, начало недели прошло без оптимизма - отсутствовали позитивные новости из Украины, в Шанхае был введен локдаун из-за COVID-19, в связи с чем страдают мировые цепочки поставок. В Европе также наблюдается сильная вспышка коронавируса - новый штамм, судя по всему, протекает тяжелее, чем "омикрон".

Тем временем, инфляция в еврозоне может выйти на рекордный максимум - данные по мартовской инфляции будут опубликованы во второй половине недели. В четверг выйдет китайский PMI, который, судя по прогнозам, будет свидетельствовать о слабых перспективах экономики. Также на неделе в Турции возобновятся переговоры между Россией и Украиной. Каких-либо серьезных прорывов не ожидается, так как президент Зеленский ежедневно меняет свои требования, отмечает Волш.

По словам старшего аналитика ИК "Русс-инвест" Романа Блинова, постепенно нарастает неопределенность как в США, так и во всей мировой экономике. При этом рынок США продолжает попытки роста, несмотря на ожидания повышения ставки ФРС на майском заседании. О том, что монетарная политика будет существенно жестче, говорят ставки доходностей UST. Складывается впечатление, что рост акций в США подогревается программами обратного выкупа со стороны самих эмитентов и целенаправленные действия со стороны основных маркет-мейкеров и глобальных фондов.

Однако на товарно-сырьевом рынке уже идет процесс изменения спроса и предложения. Антироссийские санкции Запада могут усилиться, и при введении новых ограничений есть шанс ответных действий со стороны России. Рынок акций РФ тем временем постепенно движется к нормализации торговой активности, хотя и с определенными ограничениями, отмечает Блинов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, с возобновлением торгов для всех акций и облигаций на МосБирже ожидаемо возрастает волатильность, поскольку одной из основных проблем российского фондового рынка является низкий объем ликвидности. Теперь же инструментов для торговли стало больше, а денег на рынке не прибавилось. Поэтому не исключено, что спекулянты будут продавать одни акции для покупки других, более перспективных в ближайшее время.

Продолжилось снижение акций "Газпрома" на сообщениях, что Запад в штыки встретил решение президента РФ Владимира Путина начать продавать газ за рубли "недружественным странам". Евросоюз сейчас много говорит о том, что планирует отказаться или существенно сократить зависимость от российского газа и нефти. В какой-то мере это может получиться, однако ни нефти, ни газа в мире от этого больше не станет. Нефтегазовый сектор ни в одной стране мира не может резко нарастить добычу, поэтому цены на данные ресурсы будут высокими, просто потоки этого сырья по миру перераспределятся.

Особую осторожность следует проявлять во "втором эшелоне", где по отдельным акциям ликвидность может быть совсем мизерной, а спреды - огромными. Однако и здесь можно найти идеи для долгосрочных покупок - прежде всего, следует смотреть за металлургами и производителями удобрений, полагает Антонов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, по-прежнему спросом пользуются бумаги "ФосАгро" благодаря высоким ценам на минеральные удобрения и низкому санкционному давлению. В целом на рынке акций РФ в краткосрочной перспективе сохраняется высокая неопределенность. Спросом будут пользоваться бумаги тех компаний, которые в меньшей мере затронуты санкциями, имеют низкую долговую нагрузку и выигрывают от благоприятной конъюнктуры цен на товарных рынках. Среди таких можно выделить акции "ФосАгро" и "Акрона", а также "Норникеля" и "Русала". Устойчивость могут проявить и отдельные бумаги нефтегазового сектора, в частности, "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть", считает Соловьев.

В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной на фоне новой волны заболеваемости коронавирусом к Китае, но корректируется вверх Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-1,7%) и отыграли утренние потери американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вышел в "плюс" на 0,01%).

В Шанхае, одном из крупнейших промышленных и торговых центров Китая, ввели девятидневный локдаун, пишет Associated Press. Ранее власти Китая приняли аналогичные действия в отношении жителей другого крупного центра - Шэньчжэня.

Цены на нефть

На нефтяном рынке на европейской сессии в понедельник цены снижаются после роста на минувшей неделе, давление на котировки оказывают ожидания ослабления спроса в Китае из-за введения серьезных ограничительных мер для сдерживания распространения коронавируса. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 13:50 по московскому времени составила $115,5 за баррель (-4,3% и +1,4% в пятницу), майская цена WTI - $108,6 за баррель (-4,7% и +1,4% в пятницу).

За прошлую неделю Brent подорожала почти на 12%, WTI - на 10,5%. Повышению цен на нефть, помимо продолжающегося российско-украинского конфликта, способствовали сообщения об атаке на нефтехранилище в Саудовской Аравии, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. В субботу лидер хуситов Махди Аль-Машат объявил о прекращении атак на три дня, сообщает Bloomberg.

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами отката относительно уровней 25 февраля выступили акции "СПБ биржи" (-32,4%), ГК "Самолет" (-25,7%), "Энел Россия" (-25,3%), "префы" "Мечела" (-22,9%), акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (-21,9%), банка "Санкт-Петербург" (-20,1%).

Подорожали относительно уровня 25 февраля бумаги "Акрона" (+40,2%), ПАО "Группа позитив" (+39,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+39,8%), ПАО "Куйбышевазот" (+39,8% и +39,8% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (+39,7%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+38,1%), ПАО "Южуралникель" (+37,6%), ГК "Светофор групп" (+25%), "КАМАЗа" (+24,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 25,94 млрд рублей (из них 5,64 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,2 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,64 млрд рублей на акции "ФосАгро").