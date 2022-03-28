Fitch отозвало суверенные рейтинги России

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Российской Федерации.

Отзыв обусловлен санкциями, введенными против России Евросоюзом, говорится в пресс-релизе агентства.

На момент отзыва долгосрочные и краткосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте, а также рейтинг приоритетного необеспеченного долга, находились на уровне "C", потолок странового рейтинга - "B-".

Как сообщалось, в рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещается рейтинговать РФ и российские компании, а также предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.

На прошлой неделе Fitch объявило, что отзовет рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля - конечного срока, установленного ЕС.