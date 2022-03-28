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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

S&P ухудшило прогноз роста ВВП еврозоны в 2022 году до 3,3%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Из-за событий на Украине, подстегнувших рост цен на энергоносители, аналитики рейтингового агентства S&P Global Ratings понизили прогноз о росте экономики еврозоны в 2022 году до 3,3% с ранее ожидавшихся 4,4%".

Военная операция на Украине

"Благодаря сильному восстановительному импульсу и достаточным буферам капитала, мы не ожидаем рецессии по итогам года", - говорится в докладе аналитиков.

"Британская экономика восстановилась до допандемийного уровня активности, но сейчас столкнулась с беспрецедентным скачком инфляции. S&P Global Ratings прогнозирует, что инфляция в текущем году составит в среднем 6,3%, причем показатель достигнет пика в 8% во втором квартале, а затем начнет постепенно снижаться - если не случится эскалации конфликта между Россией и Украиной", - отмечают авторы доклада. .

"Неопределенность, окружающая наши прогнозы, выше обычного, с понижательными рисками для роста в 2022 году и повышательными рисками для инфляции в этом году и в следующем", - считают эксперты.

S&P Global Ratings Еврозона Великобритания Украина
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