Субсидии хлебопекам запустят в РФ мораторий на повышение цен на хлеб до конца года

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Субсидии на поддержку хлебопекарной отрасли в размере 2,5 млрд рублей направлены в регионы РФ, с учетом региональной поддержки это позволит не допустить роста цен до конца года. Торговым сетям рекомендовано добровольно обнулить торговые наценки на два вида социально значимого хлеба и сократить отсрочки платежей до одного дня. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания, на котором обсуждалась текущая ситуация в хлебопекарной промышленности.

"Для стабилизации цен на хлеб правительство выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года", - сообщила Абрамченко, слова которой приводит ее пресс-служба.

До регионов доведены лимиты в полном объеме, поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время. Среди регионов наибольшие средства получили Московская область (94 млн рублей), Нижегородская область (89 млн рублей), Краснодарский край (88 млн рублей), Свердловская область (79 млн рублей), Кировская область (75 млн рублей), Челябинская область (69 млн рублей), Пермский край (66 млн рублей), Башкирия (63 млн рублей), Тверская область (56 млн рублей) и Красноярский край (54 млн рублей).

Вице-премьер призвала регионы оперативно подготовить нормативные акты для распределения субсидий предприятиям и покрытия их издержек.

При этом Абрамченко отметила, что переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами, отсутствуют предпосылки для дефицита. В то же время необходимо вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие. "В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально-значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня", - сказала Абрамченко.

Вице-премьер поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать эти меры и представить в правительство предложения.

Как пояснили в ее пресс-службе, речь идет об одном виде белого и одном виде черного хлеба.