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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Минэнерго сократит число плановых проверок энергетиков

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Миннерго решило сократить число плановых проверок в отрасли "для снижения административной нагрузки на энергокомпании в условиях внешнего санкционного давления".

"До конца текущего года комиссии по оценке готовности к работе в отопительный сезон не будут проводить проверки, что позволит смягчить нагрузку на отрасль", - сообщил через пресс-службу ведомства замминистра энергетики Евгений Грабчак.

Также Минэнерго упростит процедуру перехода с плановых ремонтов на ремонт, связанный с техническим состоянием оборудования, "чтобы снизить риски срыва плановых ремонтов электростанций из-за возможных ограничений поставок оборудования, материалов и услуг".

Все эти изменения будут включены в правила оценки готовности к работе в отопительный сезон (ОЗП) и в правила организации техобслуживания и ремонта объектов электроэнергетики. Предполагается, что эти послабления будут действовать до конца этого года.

Минэнерго Евгений Грабчак
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