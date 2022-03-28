Polymetal рассматривает разделение российского и казахстанского бизнес-направлений

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Polymetal рассматривает возможность разделения российского и казахстанского бизнес-направлений, каждое со своим листингом, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Это попытка отделить "операционное хорошие" активы в Казахстане от "репутационно плохих" в России, поясняет FT, и таким образом предотвратить исход инвесторов из капитала Polymetal и оградить компанию от косвенного влияния санкций.

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).