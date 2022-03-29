Polymetal подтвердил изучение возможности разделения структуры владения активами

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Polymetal анализирует различные способы увеличения акционерной стоимости, включая разделение структуры владения активами в зависимости от юрисдикции, сообщила компания.

В понедельник FT сообщила со ссылкой на источники, что Polymetal рассматривает возможность разделения российского и казахстанского бизнес-направлений, каждое со своим листингом, чтобы предотвратить исход инвесторов и оградить компанию от косвенного влияния санкций.

В Polymetal подтвердили, что компания "по просьбе группы инвесторов" действительно анализирует сейчас такую возможность, но говорить о решении преждевременно.

"Polymetal обращает внимание на недавние публикации в СМИ о возможных изменениях в корпоративной структуре группы и в связи с этим заявляет, что компания анализирует различные способы увеличения акционерной стоимости. В их числе менеджмент изучает возможность разделения структуры владения активами в зависимости от юрисдикции. Компания в настоящее время проводит лишь предварительный анализ, и любые выводы о результатах таких изменений являются преждевременными", - заявил во вторник Polymetal.

"Выделение активов компании будет непростой задачей, - считают аналитики "Атона", - поскольку 2/3 производства Polymetal расположено в России, включая основной хаб компании - Амурский ГМК, который также перерабатывает концентрат группы из Казахстана. С точки зрения санкций такое выделение имеет смысл, но оно может негативно сказаться на оценке компании, поскольку небольшие золотодобытчики при прочих равных условиях торгуются с дисконтом к более крупным и более ликвидным компаниям".

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).