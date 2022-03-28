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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Минтруд скоро представит планы по индексации МРОТа

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Министерства труда в ближайшее время представит предложения об индексации прожиточного минимума и минимального уровня оплаты труда с учетом роста инфляции, сейчас их проработкой ведомство занимается вместе с Минфином и Минэкономразвития, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

"Президент поручил правительству сформировать предложения по индексации прожиточного минимума и минимального уровня оплаты труда, когда мы видим, что темпы инфляции несколько выше, чем мы планировали по завершении текущего финансового года", - отметил он.

Путин 16 марта поручил чиновникам увеличить соцвыплаты, пенсии и пособия. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду представить соответствующие параметры предстоящего повышения до 28 марта.

Глава Минтруда также сказал, что работодатели сейчас не планируют массовых увольнений сотрудников. По данным ведомства, в стране около 14 тысяч работников находится в неоплачиваемом отпуске, также работодатели уведомили о планируемом сокращении порядка 50 тысяч сотрудников. Данные об отсутствии планов массовых сокращений у работодателей подтвердила Федерация независимых профсоюзов России.

Минтруда Антон Котяков Минфин ФНПР
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