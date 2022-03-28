Титов предложил выделить субсидии грузовому ж/д транзиту в Калининград

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил поддержать бизнес в Калининградской области "выравниванием" железнодорожного тарифа при помощи субсидий, сообщила пресс-служба омбудсмена.

Титов предложил первому вице-премьеру Андрею Белоусову вернуть порядок компенсации расходов на железнодорожные грузоперевозки в Калининградскую область и из нее, действовавший до 2018 года.

"Ситуация в этом регионе действительно серьезная. Понятно, что лишних денег в бюджете нет, однако если не выровнять стоимость перевозок, бизнес, работающий в самом западном регионе страны, окажется в еще более сложном положении, чем сейчас", - объяснил бизнес-омбудсмен через пресс-службу.

Попасть в Калининградскую область по суше из других регионов России можно только через территорию других государств. Между тем, следование железнодорожных грузов транзитом через эти территории оплачивается по тарифам, более высоким, чем внутрироссийские. Это привело к тому, что стоимость грузоперевозок между Калининградом и иными регионами России оказалась существенно (зачастую в 3-5 раз) дороже, чем стоимость перевозки на аналогичное расстояние по основной территории страны.

До 2018 года затраты на транзит компенсировались "Российским железным дорогам" из федерального бюджета. Однако в 2018 году такая мера поддержки была отменена. Прейскурант 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами" предусматривает отдельные понижающие коэффициенты с целью компенсации удорожания стоимости перевозки по территориям транзитных государств, но они не позволяют грузовладельцам в полном объеме компенсировать вынужденные убытки, говорится в пресс-релизе.

"Грузовой трафик в Калининград сегодня идет и на паромной линии Усть-Луга - Балтийск, на которой с начала марта работают три судна. Но мощности паромной переправы сегодня недостаточно для покрытия необходимого объема грузоперевозок. Именно поэтому следует вернуться к механизму компенсации части затрат на железнодорожную перевозку между Калининградской областью и остальной территорией России. За образец, по моему мнению, можно было бы взять механизм возмещения потерь по перевозкам зерна, прописанный в постановление правительства РФ №406 от 2019 года", - заключил Титов.