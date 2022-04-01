Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Производители удобрений попросили отменить допиндексацию тарифов РЖД

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские производители удобрений вслед за металлургами выступили против индексации тарифов РЖД на экспортные перевозки в этом году. Ранее против этого выступили металлурги.

В письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) попросила ввести мораторий до конца 2022 года на любые изменения тарифной политики железнодорожных перевозок в российские порты, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой обращения.

ОАО "РЖД" предлагает ежеквартально индексировать тарифы на перевозку экспортных грузов с учетом растущей инфляции, а также увеличить экспортную надбавку, отразив в ней изменения курсовой разницы. Дополнительные доходы монополии от этих мер оценивались на середину марта в 230 млрд рублей, писал "Коммерсантъ".

РАПУ, обращаясь к Белоусову, отмечает, что компании отрасли уже несут дополнительные издержки, связанные с необходимостью переориентировать экспортные потоки. При этом цены на поставки удобрений российским потребителям заморожены с прошлого года и фактически внутренний рынок субсидируется за счет экспорта. Увеличение тарифной нагрузки негативно скажется на работе предприятий по производству удобрений и создаст отрицательный мультипликативный эффект в разных отраслях экономики, предупреждает ассоциация.

В РАПУ от комментариев отказались.

Ранее на этой неделе аналогичное письмо Белоусову направила ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей черной металлургии. Сталепроизводители отмечали, что повышение тарифов на экспорт по отдельным направлениям "станет фактически запретительным для предприятий черной металлургии".

Россия экспортирует две трети производимых удобрений. На экспорт по железной дороге в 2021 году было отправлено 38,7 млн тонн удобрений (66% от объема производства). В структуре экспортного грузопотока РЖД доля удобрений составляет около 6-7%.

РЖД РАПУ Андрей Белоусов Русская сталь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Airbus будет искать альтернативу поставкам титана из РФ

Комитет Думы одобрил проект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Комитет Думы одобрил проект о делистинге расписок компаний РФ с иностранных бирж

Stellantis реорганизует финансовые операции через СП с европейскими банками

Stellantis реорганизует финансовые операции через СП с европейскими банками

Казахстан пообещал не помогать России обходить санкции

Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Крупнейший в Европе производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa уходит с рынка РФ

Холдинг Gazprom Germania вышел из группы "Газпром"

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

Думе предложили признать стратегической деятельностью бронирование авиабилетов

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

"Газпром" начал рассылать импортерам уведомления о новом порядке оплаты газа

Государство субсидирует застройщикам проценты по кредитам

Российские компании, чьи расписки торгуются за рубежом, "обязаны" будут вернуться в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });