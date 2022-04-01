Производители удобрений попросили отменить допиндексацию тарифов РЖД

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские производители удобрений вслед за металлургами выступили против индексации тарифов РЖД на экспортные перевозки в этом году. Ранее против этого выступили металлурги.

В письме первому вице-премьеру Андрею Белоусову Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) попросила ввести мораторий до конца 2022 года на любые изменения тарифной политики железнодорожных перевозок в российские порты, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой обращения.

ОАО "РЖД" предлагает ежеквартально индексировать тарифы на перевозку экспортных грузов с учетом растущей инфляции, а также увеличить экспортную надбавку, отразив в ней изменения курсовой разницы. Дополнительные доходы монополии от этих мер оценивались на середину марта в 230 млрд рублей, писал "Коммерсантъ".

РАПУ, обращаясь к Белоусову, отмечает, что компании отрасли уже несут дополнительные издержки, связанные с необходимостью переориентировать экспортные потоки. При этом цены на поставки удобрений российским потребителям заморожены с прошлого года и фактически внутренний рынок субсидируется за счет экспорта. Увеличение тарифной нагрузки негативно скажется на работе предприятий по производству удобрений и создаст отрицательный мультипликативный эффект в разных отраслях экономики, предупреждает ассоциация.

В РАПУ от комментариев отказались.

Ранее на этой неделе аналогичное письмо Белоусову направила ассоциация "Русская сталь", объединяющая крупнейших производителей черной металлургии. Сталепроизводители отмечали, что повышение тарифов на экспорт по отдельным направлениям "станет фактически запретительным для предприятий черной металлургии".

Россия экспортирует две трети производимых удобрений. На экспорт по железной дороге в 2021 году было отправлено 38,7 млн тонн удобрений (66% от объема производства). В структуре экспортного грузопотока РЖД доля удобрений составляет около 6-7%.