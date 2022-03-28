Деньги ФНБ планируется применить для докапитализации компаний в сложном положении

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется направлять в качестве взносов в компании, оказавшиеся в сложной ситуации в связи с санкциями, для покупки акций на фондовом рынке в целях его поддержки они пока не используются, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Пока средства ФНБ у нас находятся в нашем резерве. Средства ФНБ нам сейчас нужны будут для финансирования видов поддержки, в первую очередь, предприятий, которые попали в сложную ситуацию. Мы намерены их задействовать как бюджетные ресурс. Пока у нас есть право выхода на рынок, но пока мы это право не использовали", - сказал он журналистам.

По его словам, речь идет о компаниях, которые попали в сложную ситуацию. "Средства ФНБ здесь как нельзя кстати будут", - сказал Силуанов, отметив, что речь идёт о взносах в капитал.