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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Индонезийская Pertamina готова с мая закупать российскую нефть

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Индонезийская государственная нефтегазовая PT Pertamina заинтересована в приобретении российской нефти, заявил президент компании Нике Видьявати. Его цитирует CNBC Indonesia.

По словам Видьявати, после завершения реконструкции НПЗ в Балонгане в мае 2022 года Pertamina станет более гибкой в приеме различных видов сырой нефти, в том числе из России.

"В разгар геополитической ситуации мы видим, что есть возможность купить российскую нефть по хорошей цене. Господин Тауфик (директор PT Kilang Pertamina Internasional - ИФ) принял решение", - сказал президент компании.

По его словам, запланированная закупка согласована с Министерством иностранных дел Индонезии, поскольку это является в том числе политическим вопросом.

Ранее также сообщалось о планах компаний Индии покупать российскую нефть, предлагаемую с большим дисконтом относительно марки Brent.

Pertaminа Индонезия Нике Видьявати Балонган МИД Brent
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