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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

Pertamina в Джакарте построит самый "зеленый" энерготерминал в Индонезии

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Индонезийская PT Pertamina (Persero) построит в Индонезии самый экологически чистый энергетический терминал Jakarta Integrated Green Terminal, сообщает сайт компании.

Новый терминал будет принимать сжиженные углеводородные газы (СУГ), бензин, газолин, биодизель, сжиженный природный газ (СПГ), а также отработанное кулинарное масло (used cooking oil, UCO), пальмовое масло (crude palm oil, CPO) и нефтехимические продукты. Объект сможет хранить даже водород, спрос на который может вырасти к 2030 году.

Терминал будет построен в районе Калибару (Северная Джакарта). Прибрежная территория площадью 64 га, согласно прогнозам, будет вмещать до 6 млн баррелей.

"Это место считается стратегическим и может стать воротами в экосистему торговли энергоносителями через коридор Сингапур-Индонезия, на который приходится 30-35% мировых торговых потоков нефти и СПГ", - объясняет компания.

Pertamina - ведущая государственная нефтегазовая компания в Индонезии и крупный экспортер сжиженного природного газа. Она стремится достичь Net Zero 2060.

Джакарта Pertamina Индонезия
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