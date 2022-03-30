НЛМК сообщил о сохранении режима поставок в Европу и США

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Группа "НЛМК" продолжает поставлять продукцию в Европу и США в прежнем режиме, заявил финансовый директор компании Шамиль Курмашов на Саммите финансовых директоров России-2022.

"Пока работаем, режим продаж в Европу и Америку сохраняется", - сказал он.

По его словам, в НЛМК сейчас обсуждают два-три сценария бюджета с учетом того, что самый малореалистичный может стать основным.

Группа НЛМК владеет и оперирует в США предприятиями в штатах Индиана и Пенсильвания. Компания также производит прокат на активах в Бельгии и Италии.

Владимир Лисин через Fletcher владеет 79,3% НЛМК. Лисину принадлежит 95,74% Fletcher напрямую и через ООО "Румелко", остальные 4,26% у RiskInvest Holding Юрия Лисина.