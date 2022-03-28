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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:31

"Северсталь" вышла из "Синтеза" спустя два года после его приобретения

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова вышло из группы "Синтез". Новым собственником ООО "Синтез-ПКЖ" (входит в группу "Синтез"), согласно данным ЕГРЮЛ, стало зарегистрированное в Череповце ООО "Консалтинг. Инвестиции", принадлежащее Алексею Кирпу.

В "Северстали" отказались от комментариев. Источник, близкий к компании, подтвердил, что "право собственности (группы "Синтез" - ИФ) перешло третьему лицу".

В марте 2020 года "Северсталь" сообщила, что закрыла сделку по покупке за 1,4 млрд рублей 100% группы компаний "Синтез", которая является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа и вторым в мире по объему производителем такой продукции с долей рынка около 10%. Объем производства "Синтез-ПКЖ" готовой продукции составляет около 1,5 тыс. тонн. Основная доля выручки (свыше 95%) компании приходится на экспортные продажи. Предприятие входило в состав метизного подразделения "Северстали".

Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов (владеет 77,03% компании), с конца февраля находится под санкциями ЕС. Компания прекратила экспорт в Европу "в связи с некоторыми проблемами во взаимодействии с европейскими клиентами" и объявила о переориентации товарных потоков на альтернативные мировые рынки.

Северсталь Синтез Алеклсей Мордашов Череповез Алексей Кирп
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