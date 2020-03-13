Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 12:33

"Северсталь" купила производителя порошков карбонильного железа за 1,4 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь" сообщила, что закрыла сделку по покупке 100% группы "Синтез" (входят ООО "Синтез-ПКЖ" и ООО "Синтез ПП"), которая является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа и вторым в мире по объему производителем такой продукции с долей рынка около 10%.

Стоимость сделки составила 1,4 млрд рублей, уточнил "Интерфаксу" представитель "Северстали".

"Интеграция "Синтез-ПКЖ" в группу компаний "Северстали" добавит новый вектор развития на перспективных рынках, таких как электроника, где мы ожидаем поступательного роста за счет развития электрификации транспорта, телекоммуникационной инфраструктуры, мобильной электроники, а также струйной 3D-печати по технологии Binder Jetting, которая считается прорывной за счет высокой скорости работы и низких издержек", - передал через пресс-службу Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

В 2019 году "Синтез-ПКЖ" выпустил более 1 500 тонн готовой продукции. Более 95% выручки предприятия приходится на экспортные продажи. Завод войдет в состав метизного подразделения "Северстали".

"Синтез-ПКЖ" (Дзержинск, Нижегородская область) производит широкий ассортимент уникальных порошков карбонильного железа для высокотехнологичных компаний со всего мира. Карбонильное железо широко применяется: в электронике - в автомобильной промышленности (электроника в автомобилях, электрокары), а также при производстве бытовой техники, мобильных телефонов, компьютеров, ТВ и т.д.; в различных отраслях как традиционной порошковой металлургии, так и технологии инжекционного формования металлов (Metal Injection Moulding), при изготовлении алмазного инструмента и искусственных алмазов, в производстве магнитореологических жидкостей.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций. В свободном обращении находится 21,51%, 1,47% приходится на казначейские акции.

Северсталь Александр Мордашов Синтез

Новости по теме

Новости

Владелец ГУМа заявил о падении выручки из-за пандемии COVID-19

Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года

Падение на фондовых рынках США стало крупнейшим с "черного понедельника" 1987 года

Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

Ценовая война на нефтяном рынке затормозит переход на экологически чистую энергию

Акции в Азии снизились на 4-9% на панических распродажах

США ввели санкции против другой "дочки" "Роснефти"

ЕЦБ признал распространение COVID-19 "сильным шоком" для мировой экономики

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризиса

Кудрин заявил, что мир стоит на пороге "достаточно чувствительного" кризиса

Белоусов упомянул спецплан правительства "на случай, если вдруг что-то произойдет"

Доллар в ходе торгов на МосБирже достиг 75 руб. впервые с 29 февраля 2016 года

Brent подешевела до $33,91 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');