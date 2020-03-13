"Северсталь" купила производителя порошков карбонильного железа за 1,4 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "Северсталь" сообщила, что закрыла сделку по покупке 100% группы "Синтез" (входят ООО "Синтез-ПКЖ" и ООО "Синтез ПП"), которая является единственным в России и СНГ производителем порошков карбонильного железа и вторым в мире по объему производителем такой продукции с долей рынка около 10%.

Стоимость сделки составила 1,4 млрд рублей, уточнил "Интерфаксу" представитель "Северстали".

"Интеграция "Синтез-ПКЖ" в группу компаний "Северстали" добавит новый вектор развития на перспективных рынках, таких как электроника, где мы ожидаем поступательного роста за счет развития электрификации транспорта, телекоммуникационной инфраструктуры, мобильной электроники, а также струйной 3D-печати по технологии Binder Jetting, которая считается прорывной за счет высокой скорости работы и низких издержек", - передал через пресс-службу Гендиректор "Северстали" Александр Шевелев.

В 2019 году "Синтез-ПКЖ" выпустил более 1 500 тонн готовой продукции. Более 95% выручки предприятия приходится на экспортные продажи. Завод войдет в состав метизного подразделения "Северстали".

"Синтез-ПКЖ" (Дзержинск, Нижегородская область) производит широкий ассортимент уникальных порошков карбонильного железа для высокотехнологичных компаний со всего мира. Карбонильное железо широко применяется: в электронике - в автомобильной промышленности (электроника в автомобилях, электрокары), а также при производстве бытовой техники, мобильных телефонов, компьютеров, ТВ и т.д.; в различных отраслях как традиционной порошковой металлургии, так и технологии инжекционного формования металлов (Metal Injection Moulding), при изготовлении алмазного инструмента и искусственных алмазов, в производстве магнитореологических жидкостей.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций. В свободном обращении находится 21,51%, 1,47% приходится на казначейские акции.