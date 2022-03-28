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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:31

GM приостановит выпуск пикапов в Индиане из-за нехватки чипов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors приостановит выпуск пикапов на своем заводе в городе Форт-Уэйн, штат Индиана из-за дефицита полупроводниковых компонентов с 4 до 18 апреля.

"В целом, мы наблюдаем улучшение ситуации с поставками полупроводников в первом квартале по сравнению с прошлым годом в целом. Благодаря этому, мы увеличили объемы производства и поставок автомобилей в первые три месяца текущего года", - говорится в сообщении компании.

Однако неопределенность все еще сохраняется, и GM в настоящее время взаимодействует с поставщиками, чтобы минимизировать возможные последствия дефицита.

Ожидалось, что глобальный кризис, связанный с нехваткой чипов, постепенно пойдет на спад в текущем году, но ситуация вновь обострилась в связи с проблемами в цепочках поставок, которые возникли на фоне конфликта России и Украины.

На заводе в Форт-Уэйн производят популярные пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, они также выпускаются на заводах компании в Мексике и Канаде. Производство более крупных пикапов GM осуществляется в городе Флинт, штат Мичиган.

США General Motors Индиана Форт-Уэйн Chevrolet Silverado GMC Sierra
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