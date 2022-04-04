Крупные автопроизводители снизили продажи в США в I квартале

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Крупные автопроизводители сообщили о снижении продаж в США в первом квартале, в том числе из-за нехватки автомобилей в дилерских центрах, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков.

Аналитики прогнозируют, что общий объем реализации машин в январе-марте упал на 16% по сравнению с тем же периодом 2021 года. В начале прошлого года спрос на автомобили был высоким на фоне восстановление экономики и потребительского спроса.

Руководители автомобильных компаний и дилеры говорят, что сейчас базовый спрос остается высоким, большинство новых автомобилей и грузовиков продаются почти сразу после того, как они поступают в продажу. Однако сбои в цепочках поставок продолжают сказываться на заводском производстве, ограничивая скорость пополнения запасов в дилерских центрах.

Toyota Motor в первом квартале продолжала опережать General Motors по продажам в США, хотя оба автопроизводителя сообщили о двузначном снижении реализации по сравнению с прошлым годом. Японская компания сократила продажи почти на 15%, американская - примерно на 20%.

Nissan Motor сообщила о падении почти на 30%, Hyundai Motor - на 4%, Honda Motor - на 23%, Stellantis - на 14%.

Нехватка полупроводниковых компонентов вызвала сокращение выпуска машин, что стало причиной снижения их числа на складах до исторического минимума. В результате цены на автомобили взлетели и устанавливают всё новые и новые рекорды, что заставляет потенциальных покупателей отказываться от своих намерений, отмечается в статье.

По данным веб-сайта по покупке автомобилей Edmunds.com, в январе-марте этого года 41% новых автомобилей был продан в течение первой недели пребывания на площадках автодилеров по сравнению с 20% в первом квартале 2021 года.

Как отмечают эксперты, мировая автомобильная отрасль в этом году столкнулась с такими новыми проблемами, как события на Украине и очередная волна приостановки производства из-за COVID-19 в Китае, что усугубляет дефицит запчастей и компонентов.

По оценке J.D.Power, в первом квартале было продано 12,7 млн автомобилей в пересчете на годовые темпы. В 2021 году в США было реализовано чуть менее 15 млн машин, а на протяжении пяти лет подряд перед началом пандемии данный показатель превышал 17 млн.